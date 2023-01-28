Toyota Crown Crossover有望在第一季亮相。（圖／取自Toyota網站）

兔年到，台灣車市也有新變化，傳出TOYOTA、LEXUS都將有重點休旅車登台，包括車迷期待已久的Toyota Crown Crossover及LEXUS RZ450e車款，備受矚目。

日前Toyota新一代Crown Crossover已經被目擊在台灣街頭進行測試，原先預計在去年第四季登台，但受到疫情停工與車用晶片短缺的衝擊，傳出生產計畫被迫調整，延到今年第一季才會亮相。

Toyota Crown Crossover結合過去Crown車系的豪華形象與新世代需求，整體造型打造出極為流線動感的外觀，呈現出近年相當流行的斜背跑旅風格，日本入門款售價近新台幣1百萬，頂規則上看新台幣140萬，大陸售價則從新台幣163萬起跳，台灣起價可能相去不遠，頂規也可能上看200萬。

除了Toyota有望推出新車搶市外，LEXUS RZ450e純電休旅車也有望在今年第一季登台，LEXUS RZ450e在歐洲銷售價格介於7.3萬歐元至8.84萬歐元之間，換算新台幣約落在223萬至270萬，台灣售價應該不會差距太多。