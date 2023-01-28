美國共和黨今天票選結果顯示，前總統川普支持的共和黨全國委員會主席麥丹尼爾贏得連任。法新社報導說，共和黨內嚴重分歧，這場選舉被視為川普影響力的試金石。

擁有168名成員的共和黨全國委員會（Republican National Committee）今天在加州達納角（Dana Point）一座豪華度假村集會，現任主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）成功擋住來自律師狄隆（Harmeet Dhillon）的挑戰。

麥丹尼爾被認為是川普支持的人選，狄隆則獲佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）相挺。

麥丹尼爾贏得111票，擊敗拿下51票的狄隆，而枕頭商人林德爾（Mike Lindell）僅4票。

麥丹尼爾說：「在我們所有人團結下，民主黨將在2024年（大選）聽到我們的聲音。」

票選結果出爐後，川普隨即在他的社群平台Truth Social上表示：「恭喜麥丹尼爾大勝，連任共和黨全委會主席。」

川普是目前唯一宣布角逐2024年總統大選的人，但外界普遍預期迪尚特也會宣布參選。迪尚特在去年11月期中選舉順利連任佛州州長，聲勢上揚。

迪尚特在票選前夕表態支持狄隆，與國會中的民粹右翼共和黨人結盟。

他告訴數位新聞網站「佛羅里達之音」（Florida's Voice）：「我認為我們需要改變，需要有一些新血。」

政治學家希勒（Wendy Schiller）說，狄隆和麥丹尼爾之爭，形同迪尚特與川普之間的代理人之爭。

她告訴法新社，迪尚特正試圖藉由支持這名有更極端國會議員相挺的局外人來擊敗右翼的川普。

希勒說：「迪尚特正試圖將自己塑造成黨內未來領袖。會想積極參與這次選舉沒有其他理由，除非是有意競選總統。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120128