總統蔡英文昨（27）日在總統府召開記者會，正式宣布將由前副總統陳建仁接下閣揆，預計於31日上任。媒體人黃揚明則翻出一張2019年1月14日的照片，當時賴清德將行政院長位子交棒給蘇貞昌，並由當時的副總統陳建仁監交。黃諷刺「大風吹，吹什麼？」強調再過幾天，這三人會再次合體，只是照片位置會呈順時針移動，中間監交的人換成賴、左邊的換成蘇、右邊的換成陳。網友紛紛笑翻，狠酸這三位老綠男根本是「一鍋回鍋肉」。

黃揚明昨日在臉書發文，刊出總統府官網2019年1月14日所發布的照片，圖中賴清德將行政院長位子正式交棒給蘇貞昌，並由當時的副總統陳建仁監交。看著這張照片，黃直言：「大風吹，吹什麼？吹這張照片裡的人！」

黃揚明更指出，再過幾天這三人會再次合體，只是照片中三人位置呈現順時針移動，中間監交的人換成賴清德，左邊的換成蘇貞昌，右邊的換成陳建仁。黃驚訝表示：「蔡英文的總統任期內，與陳建仁、賴清德、蘇貞昌這三人真是宿命般的夥伴關係啊！」

此文湧入破2000個讚與近300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「就是一鍋回鍋肉，一直回鍋。2024，如果再執政蘇貞昌可能又回鍋行政院長了」、「這群老綠男就是一鍋回鍋肉，不斷回鍋回鍋再回鍋」、「沒人才只好排列組合」、「總之一句話，沒人了」、「啊不就這些人在玩大風吹，沒啥人才能用，可憐的呆丸人」、「古有挾天子以令諸侯的人當上丞相，今有挾天主以助運鵬的人當上院長」。