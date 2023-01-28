太平山國家森林遊樂區27日午後氣溫驟降至零下4度，雖水氣稍嫌不足，未如預期下雪，但是陸續下冰霰，呈現冰霜及霧凇美景，讓春節的山林再次雪白，令人吸睛，還有攝影愛好者為了入園，在售票口等待超過5小時，在翠峰林道拍到霧淞美景，開心地說不虛此行，「等待是值得的！」

羅東林區管理處表示，今天（28日）清晨，工作人員及太平山派出所聯合巡視，基於安全定於清晨6時40分才開放遊客車輛入園，區內道路無結冰狀況，但園方仍提醒民眾入園時，行駛車輛要注意慢行，行走於木棧道要留意濕滑。

羅東林管處表示，雖然沒下雪，不過霧凇美景仍吸引大批民眾，從昨晚開始就在售票站排隊等待入園，欣賞太平山春節第二波雪景；許多遊客因為錯過太平山春節第一波雪期，因此，這波雪期遊客明顯更多，截至開園前排隊車潮已綿延近3公里。

攝影愛好者石世民今天凌晨1時許就駕車到園區售票口外，冒著寒冷的天氣等待入園，他入園後步行走進翠峰林道1公里處，拍下霧淞美景。他說，雖然沒下雪，但霧淞像冰附掛在樹上，還能看出風的走向，拍照一樣可以呈現銀白的世界。

園方提醒民眾，基於旅遊安全，提醒要上山前，務必查詢機動管制措施內容，以及做好保暖的準備，小心行走；也提醒園區不分平假日，有「動態」總量車輛管制維持區內車輛數上限1000輛措施。