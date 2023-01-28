努力工作數十年，很多人嚮往退休後的生活，能到鄉間悠哉度日。不過一名網友卻反其道而行，「退休想搬到台北」，另類想法引起討論，內行人紛表贊同，直言這樣做很正常。

「開始認真思考退休要搬到台北了」，原PO在網路論壇「mobile 01」發文，誇台北的大眾運輸、醫療資源，甚至連空氣品質都是彰化沒有的，他希望以北投一帶為主，退休後落腳台北，請網友推薦置產地段。

原PO補充，若住到北投區，應會住20年左右；看中這裡的原因，除了離捷運近，附近有山可爬、有市場可採買，機能無虞。

文章引起熱烈討論，「怎麼會有人退休後想搬進大城市」、「北投雖相對市中心靜，但交通其實沒有很方便，捷運就一條」、「要考慮溫泉區內，家電壽命短」、「你不知道台北超潮濕嗎，冬天更不適合中南部人居住」。

不過內行人認為，原PO一開始就提到退休生活，應該是看中北市的醫療資源，「當地有榮總、振興，附近也有新光、聯醫陽明院區等，就醫非常方便」。

網友強調，一旦退休表示年紀也大了，更需要良好照顧，「別的不說，萬一有慢性病，回診拿藥都比較方便」，會想離開彰化搬到台北，這想法很正常。