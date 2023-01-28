去年灰狼做出驚天交易，送出多達5個首輪選秀籤（其中1個是首輪互換權）向爵士換來明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），似乎讓整個球員市場行情產生大波動，據《Yahoo Sports》記者費斯徹（Jake Fischer）報導，原本被視為非賣品的卡魯索（Alex Caruso），公牛已經決定改變心意，需要至少2個首輪選秀籤才可換到這位防守悍將，幾乎等同於全明星球員等級的價值了，預計很難有球隊能滿足公牛。

對於冠軍級別球隊來說，卡魯索絕對是奪冠拼圖類型的選手，他擁有聯盟頂尖的防守，38.7%的三分球命中率也是高於平均水準，本賽季卡魯索場均貢獻5.5分、3.0籃板及3.3助攻，得分能力是他所缺乏的，能換到一個首輪籤差不多就是交易卡魯索的上限了。

而且過去傳出湖人追求邁爾斯透納（Myles Turner）及希爾德（Buddy Hield）的同捆包，溜馬給出的條件同樣也是至少2枚首輪籤，等於說是卡魯索的價值幾乎等同上述2人，端看本賽季的數據，邁爾斯透納和希爾德的表現絕對是力壓卡魯索，公牛可以說是胡亂喊價。

卡魯索2021年與公牛簽下4年3700萬美元長約，合約還有2年半的時間才會到期，據《NBC Sports》記者強生（K.C.Johnson）表示，即使面對公牛不合理的交易條件，仍未打退衛冕軍勇士的追求，且總教練科爾（Steve Kerr）就曾經無視聯盟規定，公開招募卡魯索來到勇士，而東岸的尼克也對卡魯索進行調查，他們可以拿出托平（Obi Toppin）及首輪籤的籌碼。