054B型飛彈護衛艦

新衛星照顯示，中方幾乎已完成先進護衛艦，而專家認為，這款迷你驅逐艦是為了第三艘航母而設計。

據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，美國前潛艦艦員舒加特（Tom Shugart）周五推文，張貼出1月21日拍攝的上海滬東造船廠衛星照顯示，有一艘看似054A型飛彈護衛艦的已成形軍艦。「雖然長久以來盛傳，這艘新護衛艦是054B 型，」舒加特指出，「但我認為，它不同到足以說是嶄新級別的軍艦。」他並估計，新艦的排水量約為6,000 噸，比現役054A型護衛艦大了將近50%；長約147米，比054A型長了約8米。他說，這艘新艦將裝備現代相列雷達，還有解放軍驅逐艦裝備的垂直發射系統。他張貼出的另一張衛星照顯示，這艘新艦仍在打造的區段梁約18米，比054A型護衛艦寬了約2米。

而台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，他贊同舒加特的看法，認為這是傳聞已久的054B型護衛艦，也就是比054A型更大、速度更快的升級版。他認為，054B型護衛艦可能有類似055 型驅逐艦的一體化桅杆設計。而有「帶刀護衛」之稱的055隱形飛彈驅逐艦排水量超過1.2萬噸，為繼美國海軍朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦之後，世界第二強的驅逐艦。

Some exciting (for nerds!) new imagery from Hudong shipyard in Shanghai: what is AFAIK the first published image of a complete hull (and confirmation) of a long-rumored new class of PLA Navy frigate.

[Image source: Pleiades, dtd 21 Jan 2023] pic.twitter.com/zvj5sVArua — Tom Shugart (@tshugart3) January 26, 2023

054A型護衛艦

此外，呂禮詩說，054B可能還裝備了艦載雷達系統，以及能在護衛航母戰鬥群時，用以反飛彈和無人機，好形成外層護盾的高功率微波。