2月份即將到來，運勢都將出現變化，對此台灣首席吠陀占星師李靜唯老師分析，2月份事業旺的是吠陀雙子、金牛、射手，會感覺到事業上如魚得水，感情方面吠陀處女、獅子、雙魚彼此情感將會更加親近，至於吠陀水瓶、牡羊和天蠍財運超旺，甚至有機會得到額外收入，吠陀天秤則要注意身體健康，需適度運動來降低身體不適。

李靜唯表示，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。(圖／李靜唯老師提供)

【2月事業運勢分析】

▍吠陀雙子(6/15-7/14）吉

工作時間雖可能變的更長，工作量也不斷的增加，但整體來說是非常順遂的狀態，自我設定的目標都能夠實現，只是要注意不要太過勞或讓交際應酬變多累到自己，工作結束後記得好好的休息。

▍吠陀金牛(5/15-6/14) 吉

之前工作上一直處在不順遂的他們，2月可望出現好的轉機，只是需花更多時間與長官或客戶接觸交流，如能建立良好的人際溝通管道，一直以來的努力就有可能吸引到事業上真正的貴人。

▍吠陀射手(12/15-1-14) 吉

只要保持情緒穩定，並且專注於工作上，就能夠獲得好成績，再加上如果能夠更主動積極的出面處理一些疑難雜症，工作的進展將會更加順利。

【2月感情運勢分析】

▍吠陀處女(9/15-10/14) 吉

已婚或正在交往的他們，2月會覺得跟另一半相處氣氛十分融洽，且無話不談，對方還會主動相約與你進行浪漫的約會，在心情放鬆的情境之下，彼此之間愛慕的心意會更明確，日子也會過得甜甜蜜蜜。

▍吠陀獅子(8/15-9/14) 吉

原本看似平淡的情感生活，因有了共同的話題，讓雙方產生更多共鳴，彼此情感也會更加親近，之前的紛擾是非也會慢慢的淡忘掉。

▍吠陀雙魚(3/15-4/14) 吉

已經在一起很久的他們，是時候該為彼此的情感生活創造一些驚喜了，用出奇不意的浪漫來活絡彼此之間愛的氛圍，如能夠安排一場輕旅行，感情會更加如魚得水，彼此之間也會更珍惜。

▍吠陀巨蟹(7/15-8/14) 凶

單身很久的巨蟹座，雖親朋好友都相當關心他們的情感生活，也會主動介紹對象，只可惜總是擦肩而過，很難碰到自己真正契合的對象，反而會覺得越來越厭倦參與這類相親介紹活動。

【2月財運運勢分析】

▍吠陀水瓶(2/15-3/14) 吉

原本財運就不錯的吠陀水瓶，投資的情況一直相對穩定，2月因為開銷減少或是有額外的斜槓收入，讓荷包賺滿滿。

▍吠陀牡羊(4/15-5/14) 吉

原本的收入與開銷應該是處於有點吃緊的狀態，不過2月有機會能夠賺取到額外的收入，偏財運不錯，無論是透過買彩券或想經營一個新的副業都是可以嘗試的好時機。

▍吠陀天蠍(11/15-12/14) 吉

財運旺盛的天蠍座，2月有機會遇到志同道合的伙伴，如先前已投入了金錢與心力，2月有機會獲利了結，過去一年的努力總算覺得苦盡甘來。

▍吠陀摩羯(1/15-2/14)平

2月資金的運用算是憂喜參半，擔憂的是資金可能會有意外的缺口，甚至需舉債或借款，不過值得慶幸的是，都能順利找到管道籌備到資金，逢凶化吉。

【2月健康運勢分析】

▍吠陀天秤(10/15-11/14) 凶

近期肩、頸部容易酸、痛、麻，歲數高一點的人還可能引起腰部的疼痛，需適度的運動，保持肌肉放鬆，才能夠降低身體的不適。