童星出身的郝劭文過去憑著《狗蛋大兵》成為家喻戶曉的演員，近年來他都在大陸經營電商，並在去年與陸籍化妝師林寧瑞結婚，而今年農曆春節他也將妻子與女兒帶回台灣登記，一家人的合影也隨之曝光看起來相當幸福。

過去挖掘郝劭文的知名喜劇導演朱延平，在臉書上發出與郝劭文一家人的合影，照片中可見郝劭文身穿黑色唐裝，與穿著深藍色服飾的妻子林寧瑞合力抱住女兒，更感嘆寫下：「當年的小胖子，儍不隆冬（咚），擔心他娶不到老婆…惦惦吃三碗公…不但娶到了，還是個大美女…老婆美麗賢淑，女兒也可愛大方…」然而，他也透露，郝劭文這次回台也順便與妻子登記結婚。

郝劭文帶妻子回台登記結婚。（圖／朱延平臉書）

事實上，郝劭文是在去年四月初在微博宣布求婚成功的消息，他開心表示：「以後也是有家的男人了，我們會好好過好自己的日子，大家也是喔，另外，都不許欺負我老婆啊」，更曬出兩人親吻的照片閃瞎眾人。

郝劭文去年宣布求婚成功。（圖／郝劭文微博）

據悉，兩人是拍戲時認識的，林寧瑞當時來劇組代班意外牽起兩人的緣分，之後便開始交往近兩年的時間，然而，經紀人當時看到新聞還以為是愚人節玩笑，但事後仍表示非常祝福他們。