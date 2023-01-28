副總統賴清德大年初七到天壇拜廟發一元紅包，民眾排隊領取。（程炳璋攝）

副總統賴清德開春到台南拜廟首站抵天壇，不少支持者上前要求合影。（程炳璋攝）

副總統賴清德28日開春到台南啟動8場拜廟行程，首站抵達中西區台灣首廟天壇，許多鄉親一大早舉標語迎接，他表明為台南祈福兼發送總統與副總統的聯名1元紅包，提到癸卯年的「卯」時為太陽升起的時刻，加上生肖兔子是吉祥動物，代表今年是充滿希望的1年。

賴清德大年初七返回台南展開一連8站拜廟行程，他先到天壇參拜玉皇上帝，有許多立委、議員到場陪同，更受到許多支持者高舉標語「支持賴清德守護台灣」夾道歡迎。

台南市長黃偉哲表示，台南市可說是賴清德的「起家厝」，更是全台灣有盼望的地方，希望賴清德繼續守護台灣，讓台南更好。

賴清德表示，返回台南拜廟有3個目的，除了向神明拜年，也為台南市祈福，最後要發送蔡英文總統與他聯名的1元紅包，並提醒鄉親記得將紅包放在家中的「財位」才會帶來好兆頭。

現場許多鄉親排隊領紅包，賴清德現場發送紅包給廟方人員，離去時不少鄉親要求拍照合影，有鄉親不斷高喊「支持賴清德選台灣總統」。

他提到今年是癸卯年，雖然很多國際機構表示台灣今年將與全球一樣受到不景氣影響，但他認為「卯」時指上午5時到7時，是太陽正生起、一天正要開始的時刻，加上兔子在台灣屬吉祥動物，代表今年是幸福吉祥與充滿希望的一年。「只要大家認真打拚，一定可成功達到目標」。

賴清德表示兔年很特別，兔子在12生肖中繁衍力很強，很多台灣人希望增產報國，今年是生子抱孫很好的機會，他祝福大家「多子多孫多福氣」。