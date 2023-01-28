行政院祕書長李孟諺。（資料照,姚志平攝）

準閣揆陳建仁昨(27)日在臉書公布首波內閣改組名單，鄭文燦出任行政院副院長、祕書長則由熟悉政院事務的李孟諺留任。有黨政人士透露，陳建仁花了不少心思說服李孟諺留任襄助新團隊。對此，前立委林濁水認為，看來陳建仁在部會首長安排上反而不費心，「未免異常」。

據《中央社》報導，李孟諺熟稔政策且出身文官體系，黨政人士透露，陳建仁為說服他留任，花了不少心思。

對此，林濁水今(28)日在臉書指出，內閣每個位置都很重要，都得花心思安排，但陳建仁花最多心思的卻是行政院秘書長，反而在部會首長部分不費心，「未免異常」。

林濁水進一步表示，部會首長個個要領導大部隊，要有獨當一面的領袖才能，要能和民眾溝通，要能在國會中面對虎豹獅象，有一定的專業程度；相對的，秘書長本質上是內務總管，固然也不是隨便人就可以當，但條件比起部長大有差別。

林濁水質疑，現在陳建仁遇難則易，遇易則難，「為什麼這樣？令人大大驚奇」。