一名男子透過交友軟體認識未成年少女，兩人相約見面後2度在公園內的車上用手指、生殖器性交，第三次則到包廂式的電影院內性交，事後少女的父親發現兩人露骨的對話內容，氣得帶女兒報警驗傷提告，男子則依對未滿14歲之女子為性交罪，遭判5年4月有期徒刑。

男子阿宏（化名）於2022年1月間，透過網路交友軟體認識年僅13歲的少女小花（化名），2人相約在公園見面後，阿宏在小貨車後座以其手指和小花性交，後彼此再次相約公園見面以生殖器性交，食髓知味的阿宏第三次見面改約小花在包廂式的電影院，並以手指、生殖器性交得逞，事後小花的父親無意間發現2人對話訊息，氣得帶小花報警處理、驗傷採證。

小花證稱「阿宏騎機車到公園載我到電影館包廂內，就直接摸我、親我，後來他也用他的生殖器插入，這次不會痛」、「之後我們就開始看電影，看沒多久，他又要跟我發生性行為，一樣也有用他的生殖器插進陰道，後來因為我回家的時間要到了，他才停下來，這次他沒有使用保險套，也沒有射精」，對此阿宏否認在包廂內性交，辯稱當時有服務員因送餐送錯而打開包廂門，由於阿宏在案發遭羈押時對於3次性交行為坦承不諱，法官認為阿宏說詞前後矛盾，推諉塞責，因此不採信。

法官勘驗阿宏與小花在交友軟體的對話內容，阿宏多次向小花說「這次要加油喔，要插進去的」、「對話要刪除喔」、「記得要刪紀錄喔，怕妳睡著沒刪」，小花曾詢問「我痛你會停嗎？」，阿宏則回「不停難道要不顧妳嗎？只顧自己爽很糟的」、「今天沒完成的事情啊，妳要主動完成喔」、「只是插進去時要忍一下下哦，進去開始動就會變舒服了，記得刪對話紀錄喔」。法官認為從對話中可見阿宏多次要求刪除對話紀錄，因為阿宏知道自己的行為有觸法之虞才會一再要求刪除對話紀錄。

法院審酌阿宏明知小花年紀尚幼，性自主能力尚未臻成熟，思慮亦欠周詳，竟為滿足一己之私慾，未克制己身性慾，對小花身心健全與人格發展致生不良影響，依3個對未滿14歲之女子為性交罪各判3年2月、3年4月、3年10月，應執行5年4月。

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