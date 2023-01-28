國民黨去年九合一選舉在台南、高雄等南部艱困選區雖然選輸，但都有不錯成績，讓藍營士氣大振，已有人表態參選2024立委，希望為國民黨開疆闢土，重新在雲林以南拿下席次。

去年九合一選舉，國民黨拿下14縣市，在嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等被視為艱困選區的縣市，雖然落敗收場，但票數都有成長。以嘉義縣為例，國民黨2018年縣長選舉得票率29.54%，去年選舉成長到37.15%；台南市方面，得票率從2018年32.27%，成長到2022年的43.63%。

藍營艱困選區縣市長選得不錯，不少在地經營的藍營人士也開始期望2024立委選舉「綠地變藍天」，改變目前藍營在雲林縣以南沒有區域立委席次的劣勢。

國民黨不分區立委陳以信已表態參選台南市立委，他受訪時表示，身為不分區立委，義不容辭為國民黨開疆闢土，他已開始走訪台南，希望他的宣布參選，能夠拋磚引玉，吸引更多有志之士一起打拚。

選區在高雄市旗津、鼓山、鹽埕區的議員陳美雅，已在苓雅區掛上看板，她接受媒體訪問時說，只要地方跟黨有需要，「我一定會戰到底」。

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮被媒體問到是否參選立委時說，責任來的時候，一定會選擇面對、承擔，全力以赴。

國民黨不分區立委林文瑞也表態參選雲林海線立委，已開始籌組選戰團隊，盼為藍營拿回雲林立委席次。

國民黨內人士表示，過去在南部艱困選區要找到立委選將有一定難度，經過去年九合一選舉，國民黨在這些艱困選區拿下好成績，相信會有更多人願意投入選戰，艱困選區不再是死水一灘。