劉嘉玲日前應景曬出香港豪宅照片，可見她和老公梁朝偉甜蜜搭肩，背後還有一棵超顯眼的桃花樹，相當有過節氣氛。網友起底，劉嘉玲每年只要回香港過年，都會和這棵桃花樹合影，竟是因為好友張國榮為了幫她求運，生前買了棵桃花樹給劉嘉玲，後來劉嘉玲果然愛情事業兩得意，好友卻已經不在人世，劉嘉玲才會年年跟桃花樹合影，懷念最體貼的好友張國榮。

據知，劉嘉玲當年因工作和張國榮結緣，兩人成為摯友，還一度住在樓上樓下成為鄰居，後來劉嘉玲遭逢困境，張國榮便買下兩棵桃樹，一棵給自己、一棵送給劉嘉玲。未料張國榮2003年往生，每逢張國榮冥誕9月12日，總會有圈內好友發文悼念，2011年劉嘉玲也不意外，發文表示滿滿的感激和想念。

網友起底劉嘉玲曬桃花樹原因。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

當年劉嘉玲有感而發寫下：「哥哥：想告訴你，每年過年我還是去你介紹的那家花圃定桃花，那桃花開的可漂亮了，miss u」，今年春節劉嘉玲更曬出和梁朝偉在桃花樹前的合影，一般網友看到總讚兩人鶼鰈情深，只有資深粉絲才知道，劉嘉玲此舉也是表達對張國榮的思念和感謝，更紛紛寫下：「每個人都還在想他」、「天…..眼眶紅了」、「不管離開多久都會有人記得他」、「我也想哥哥了」。

劉嘉玲幾乎年年都會和桃花樹合影。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

劉嘉玲常分享自己和桃花樹美照。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

劉嘉玲2年前主持了節目《嘉玲秀》，難得談到張國榮爆料好友是打麻將拿到好牌完全藏不住的人，只要聽牌就會緊張手抖，如果大四喜更是手抖得厲害，一邊抖還要抽菸，導致菸灰掉了滿地，劉嘉玲更承認曾模仿嘲笑張國榮，引來張國榮好氣又好笑反批：「劉嘉玲，妳這個八婆」，可見兩人好感情。

劉嘉玲回憶張國榮打牌緊張就會手抖。（圖／翻攝自東方衛視番茄台微博）

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