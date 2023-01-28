台中北區86歲廖姓阿嬤到銀行欲提款新台幣105萬元現金，表示想付醫藥費，行員查覺有異報警聯力勸阻。 （台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

8旬婦年節奔郵局領105萬為支付醫藥費？ 警再成功阻詐

台中北區86歲廖姓阿嬤農曆年前突到銀行欲提款新台幣105萬元現金，唯他不是要包紅包，卻表示想付醫藥費，且說詞閃爍，經通知警方並連繫其子，警方研判是警銀連線太堅固，讓詐團轉而慫恿民眾直接將存款領出後再伺機行騙，最後經大家合力勸阻，才讓阿嬤保住老本。

廖姓阿嬤18日近午時到北區淡溝郵局要提領105萬元現金，由於金額過於龐大，行員詢問她卻又得不到合理解釋，因而通報轄區文正派出所員警到場。

廖姓阿嬤向警方表示，因自己有慢性病，需經常前往醫院回診，惟感每次支付醫藥費時提領現金程序繁瑣，故此想要一次提領大筆現金放在家中備用，但依警方專業的判斷，廖姓阿嬤的說法應為詐團教授取信行員與警方之說詞，目的為順利提領大筆現金款項，以利後續躲避警銀阻詐，更好下手騙取該筆現金。

員警於是向阿嬤解說，舉例近期相關詐欺手法後，因阿嬤也提及每次回診都是兒子陪同，也當場連繫其子，阿嬤兒子也跟阿嬤說，就醫都有健保，根本不須提領大筆金額支付醫療費，廖姓阿嬤這才打消提款念頭，阿嬤才相信遇到詐騙，其子感謝細心的行員和警方積極熱心阻詐，否則母親辛苦攢下的養老金將付諸流水，白白落入詐團手裡。

台中市第二分局分局長楊川提醒民眾，農曆年期間，民眾時常有資金流動，而成為詐騙集團行騙目標，民眾於匯款及提款前務必三思，遇有疑似詐騙疑慮可撥打165或110求證，切莫輕易落入詐團陷阱，第二分局於過年期間仍致力阻詐，於北區34家金融機構組成防詐聯盟，並推動「警銀聯阻防詐連線」，透過警察機構與金融機構的合作，提升金融機構協助攔阻民眾遭詐騙之效能，及時攔阻守護，共同保護市民財產安全。