自己的紅包自己「偷」？高雄42歲的向姓男子24日（初三）凌晨2時前往鳳山區一間檳榔攤下手行竊，不僅將架上30包香菸偷走，還用檳榔攤的袋子將香菸變成囊中物帶走，隨後將香菸變賣給工地工人，獲得2000元的「新年紅包」。直到57歲的李姓檳榔西施早上開門營業後，才發現香菸遭竊，氣得報警處理，並堅持著說「偷店裡香菸還用我的塑膠袋外帶，害我多損失1元！」。鳳山分局於25日將向男查緝到案，依竊盜罪送辦。

向男24日凌晨經過檳榔攤時，發現檳榔攤的大門未關，大喇喇地開啟店門後，走入檳榔攤內偷走架上的30包香菸，向男還相當懂市場買賣，聰明的偷走許多不同牌子香菸，拿完後因發現香菸太多，俐落的右手立刻往上伸，拔了檳榔攤內的塑膠袋來裝，整行雲流水的操作看起來相當「老練」，猶如檳榔攤是他開的一樣，隨後瀟灑地走出店外，揚長而去。

隔日李姓檳榔西施開店後，發現菸架凌亂，散落在地的菸盒讓她直覺遭到行竊，經清點後發現足足少了30包香菸，損失約新台幣3000元；李女氣得趕緊報警處理，員警到場後，李女還相當氣憤的表示「偷店裡香菸還用我的塑膠袋外帶，損失一共是3001元！」李女此話一出也讓員警哭笑不得。

鳳山分局經調閱監視器後，在隔日下午5時許將向男逮捕到案，向男供稱，當時是因為發現檳榔攤沒關門才下手行竊，且香菸都已變賣給不知情的工地工人了，賺來的2000元「紅包」也都已花用完畢。

警方將向男依竊盜罪送辦；而意難平、氣難消的李姓檳榔西施也在警方逮到人後表示「人有抓到就好」。

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