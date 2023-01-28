香港富商劉鑾雄2014年和前女友呂麗君（現改名：呂姵霖）分手，並與「甘比」陳凱韻結婚。本月初驚傳劉鑾雄和呂麗君單獨現身商場，疑似復合，但劉鑾雄隨即大動作開記者會駁斥，並砲轟呂麗君貪財並斷絕往來。近日被捕捉到呂麗君和劉鑾雄的女兒劉秀盈最近離開香港，和之前出行搭私人飛機不一樣，如今她坐普通飛機，讓網友們紛紛揣測公主地位不保。

劉秀盈剛出生的時候，受盡寵愛，劉鑾雄就拍下一顆天價藍鑽送給女兒。那時候，呂麗君和劉鑾雄感情非常深厚，連帶女兒劉秀盈也備受寵愛、地位很高。不過好景不常，劉鑾雄移情別戀後，呂麗君最近更是因為經濟緊張，哭求劉鑾雄幫忙度過危機。

對此，劉鑾雄大動作與呂麗君劃清界線，向媒體澄清是以商業合作的名義資助呂麗君，而女兒劉秀盈雖然和媽媽呂麗君感情很好，但是在爸爸公開撇清與媽媽關係後，身為女兒的她夾在父母中間難做人，因此她也暫時離開香港避風頭，不表明立場為自己留一線轉機。

據了解，劉秀盈之前出門都是坐私人飛機，但是如今她一改高調作風，這次出行去英國，選擇搭乘普通民航飛機，讓外界不禁感嘆豪門鬥爭的殘酷，連受寵的甘比的小女兒如今都有10億財富，眼見父母間幾乎徹底決裂，也讓外界好奇劉秀盈之後的待遇還會有什麼意料外的發展。