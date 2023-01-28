余登財術後相當抗拒復健，後來在社工與病友鼓勵下，決定認真復健。（陽光社福基金會桃竹中心提供／蔡明亘桃園傳真）

余登財加入志工隊，走入校園以自身案例向學童宣導。（陽光社福基金會桃竹中心提供／蔡明亘桃園傳真）

余登財復健後展開體適能訓練。（陽光社福基金會桃竹中心提供／蔡明亘桃園傳真）

余登財復健後展開體適能訓練。（陽光社福基金會桃竹中心提供／蔡明亘桃園傳真）

余登財接受陽光基金會復健表揚，展現復健成果。（陽光社福基金會桃竹中心提供／蔡明亘桃園傳真）

余登財相信，透過持續宣導，健康觀念定能向外擴散、向下扎根。（陽光社福基金會桃竹中心提供／蔡明亘桃園傳真）

10年前罹患口腔癌的余登財，2度動刀切除三分之二舌頭，幸運救回一命，但術後吞嚥困難又行動不便，生活被陰影籠罩，脾氣變孤僻暴躁且抗拒復健，後來在社工與病友鼓勵下敞開心房，不僅認真復健還做起體適能。鬼門關前走一遭後，現年61歲的他已是社福單位常駐志工，從需要他人變成付出角色，將感受到的溫暖回饋社會。

余登財過去長年吃檳榔、吸菸與飲酒，心中對癌症毫無概念，51歲那年開心從越南旅遊回台沒多久，感覺舌頭怪怪的，以為只是火氣大，豈料3個月後變嚴重，張嘴就會痛，便赴醫院切片檢查，他印象深刻是在颱風來襲的夜晚，醫師宣布為舌癌二期，須轉大醫院治療，他坦言，當時因無知完全不知道怕，就被推進冰冷的手術室。

余登財說，當時醫師走出手術室對他的妻子說，因細菌感染「可能不行了」要有心理準備，鬼門關前走一遭後，幸運被救回來，甦醒後發現手腳被綁住，舌頭切掉一半，大範圍皮瓣切除，拿大腿肉補，腦中只有一個「痛」字令人崩潰，一周後轉一般病房，因有氣切可短暫說話，但他一聊就是半小時，導致當晚喉嚨大噴血，後續治療1個月才出院。

因術後吞嚥困難、左手無力又行動不便，余登財個性變得暴躁孤僻，不僅將自己關在房間，還鎖門不讓社工與治療師進門協助復健，甚至對辛苦照顧自己的妻子大小聲，直到有次妻子忍淚說「你生病很痛苦，照顧你的人也很辛苦」，一句話當頭棒喝，他下定決心要改變。

2013年底，妻子帶余登財參加陽光社福基金會活動，映入眼簾畫面震撼，明明比他嚴重的人這麼多，大家卻能開心互動、關心彼此，至此逐漸卸下心防，頻繁到陽光復健、參與聚會，連妻子都說「我老公現在開始捐出來給你們」，社工與病友的暖心鼓勵，讓他感動不已，甚至不禁自問「我又沒做什麼，為何大家要對我這麼好？」

不過，余登財的復健路也走得顛簸，因術後無法正常進食，體力變差，也懶得做很痛的復健，甚至不知悔改偷吸菸被妻子發現，又差點引發家庭革命。但他看到更嚴重的病友恢復速度比他快，也心生羨慕，發奮圖強認真復健，貼牆舉手、張嘴發聲練習等，儘管疼痛也咬牙撐過，體重愈來愈瘦的他，也開始練習吃飯。

直到復健終於有成效，手能舉高、喉嚨也可吞嚥了，余登財展開體適能訓練，體力漸漸恢復，還獲得陽光基金會復健表揚。但約5年前，醫師發現他另側喉嚨癌細胞較慢發作，又動一次手術切除舌頭，現在舌頭僅剩三分之一，但他這回不再被陰影控制，已能樂觀面對。他激動地說，來陽光後身心靈都產生巨變，不聽話的個性變溫和、虛弱身體也改善，受人幫助應給予回饋，故每周定期到櫃檯當志工。

不僅如此，余登財也加入志工隊隨陽光基金會走入校園、社區與職場，是菸檳防制宣導的御用志工！他分享，盼透過自身經歷，讓正確觀念從小扎根，儘管有人質疑對學童宣導的效益，他也堅信健康觀念會持續向外擴散，有宣導機會就盡量到場，相信一定有效果。

余登財感嘆「若能重新活一次，絕不會再碰菸與檳榔...」他認為自己非常幸運，大病後能獲得病友的鼓勵與社工的撫慰，才能走出罹癌陰影，也從需要他人幫助轉變成為他人付出的角色。如今余登財每半年回診，日前檢查似乎還有「動靜」，雖判定良性仍要持續觀察。

余登財也回憶，患病到復健期間，妻子一邊上班一邊照顧他相當辛苦，對家人心中只有滿滿愧疚與後悔。妻子則說，希望丈夫在陽光得到的，能回饋給社會上需要幫助的病友，也盼復健結束的病友若時間允許能回來幫忙，她也說「只要陽光在，他們夫妻倆會一輩子在此，盡自己所能給予協助」。

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