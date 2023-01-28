寒流一波波，氣溫只剩個位數，加上新冠疫情、流感的夾擊，一不小心生病，最常聽到的就是多喝水，營養師李婉萍表示，對於正在與病菌戰鬥的身體而言，充足的水分補給才能加快恢復速度，但是，除了清淡無味的白開水外，她推薦還有4種飲品可加速身體復原。

過年期間生病就醫困難，李婉萍在其個人網站表示，大家常聽到多喝水讓病好得快，但除了清淡的白開水後，還有4種飲品有助於病情恢復。

1. 高C果汁：在開水裡滴幾滴新鮮檸檬汁、柳橙汁，或使用油甘鮮果粉泡水喝，都能攝取到維生素C。也可使用發泡錠補充，但要小心每人每天維他命C上限是2000毫克。

2. 無咖啡因茶飲：在康復前，應避免飲用任何含有酒精、咖啡因或含糖量高的飲品，以免脫水。可選擇不含咖啡因的茶，如洋甘菊、薄荷、玫瑰花等花草茶。

3. 蜂蜜水：在開水或上述飲料中加入少許蜂蜜，也有改善咳嗽和睡眠的作用，特別是針對兒童的上呼吸道感染，但要注意，未滿1歲的嬰兒不能碰蜂蜜水。

4. 雞湯：若因因感冒而食慾欠佳時，可利用雞肉和新鮮蔬菜煮湯來獲取身體需要的熱量，也能補充蛋白質和維生素、礦物質，增強免疫力，減少緩解體內發炎。

至於是否該喝運動飲料，李婉萍表示，感冒不一定要喝運動飲料，但假使有食慾不振，用它來攝取糖分、熱量無妨，但不可當開水喝，酌量即可；另外，也可選擇藥局販售的瓶裝電解水。