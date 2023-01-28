If you think patience doesn’t pay off, click the link to find out how Stephen Espinoza of #DelrayBeach managed to keep his cool and stroll out of Publix—a gentleman and a millionaire! 👉https://t.co/9AnhlP59Mv pic.twitter.com/3OplMJEF1H — Florida Lottery (@floridalottery) January 25, 2023

驚奇！美國佛羅里達州一名男子史蒂芬（Stephen Munoz Espinoza）結束一天的工作後想買張刮刮樂試手氣，但在排隊的過中竟然被插隊，讓他被迫轉往櫃台購買，沒想到最後竟然中了100萬美元（約新台幣3千萬）的大獎，讓他感到相當驚喜。

紐約郵報報導，史蒂芬原本打算在彩券自動販賣機購買刮刮樂，但過程中被一名粗魯的陌生人插隊，不想起衝突的史蒂芬轉往櫃台買，花了50美元（約新台幣1500元）買一張500X The Cash刮刮樂，最後幸運括中100萬美元的獎金。

史蒂芬前往Florida Lottery的總部領獎，他選擇以一次領取的方式兌獎，扣稅後共領回82萬8000美元（約新台幣2492萬）的獎金，回首中獎的當下，史蒂芬直呼，「不敢相信這一切是真的。」

幸運拿到百萬大獎後，史蒂芬透露，將用這筆錢幫家人買房子。500X The Cash刮刮樂是Florida Lottery於去年2月推出的刮刮樂產品，最大獎是2個2500萬美元，已經被刮出1個，100萬美元的大獎則是第二高的獎項，共有160個中獎機會。