Steph Curry ejection mouthpiece pic.twitter.com/VtblKZymRo — That's a highlight (@ClipIt_NBA) January 26, 2023

身為聯盟當紅炸子雞的勇士王牌柯瑞（Stephen Curry）鮮少在場上動怒，26日卻罕見遭到裁判驅逐出場，因為他對於隊友普爾（Jordan Poole）的投籃選擇相當不滿，一氣之下將嘴裡戴著的牙套摔在地上出氣，而聯盟也在28日對柯瑞做出2萬5000美元（約新台幣75萬5351元）的處分，無獨有偶，與籃網一戰做出不雅動作的七六人主戰中鋒恩比德（Joel Embiid），也收到了2萬5000美元的罰單。

儘管動怒的原因並非對手或是裁判，柯瑞還是只能接受提前下班的事實，根據NBA規定，無論何種動機，在場上丟擲東西都必須遭到驅逐出場，柯瑞的職業生涯包含季後賽，一共打了993場NBA比賽，僅有3次被提前罰出場，巧合的是，這3次的原因都是摔牙套。

「在比賽的關鍵時刻，每個細節處理不好都會增加危機感，球隊執行力及掌控局面的能力都很重要，我的舉動讓自己離開了比賽，也替球隊帶來困境。」柯瑞對於自己輕率的行為感到相當懊惱。而惹得柯瑞不開心的普爾，在該場面對灰熊的最後2.6秒完成致勝上籃，幫助勇士2分險勝對手，成為英雄的普爾在球員通道上見到柯瑞，甚至模仿起摔牙套的舉動，讓這位勇士當家球星笑開懷。

Jordan Poole threw his own mouthpiece after seeing Steph Curry wait for him in the tunnel 😅pic.twitter.com/0oKNe7L5wT — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 26, 2023

恩比德則是在一次上籃進算加罰後，做出雙手向前交叉、將下半身往前頂的不雅舉動，儘管賽後恩比德解釋自己是向摔角選手Triple H致敬，聯盟仍是依照規定做出罰款處分。