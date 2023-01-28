一名巴勒斯坦槍手今天在耶路撒冷郊區一座猶太教堂外開槍造成7死3傷。約旦河西岸昨天才發生數年來死傷最慘重的以色列突擊行動，這起攻擊令各界更擔憂流血衝突惡化。

路透社報導，警方說，槍手在晚間8時15分左右抵達現場並開槍，他在擊中許多人後被警方擊斃。警方稱這起攻擊是「恐怖事件」。電視畫面顯示，有數名受害者躺在猶太教堂外，急救人員正在施救。

以色列救護機構成員阿爾法西（Shimon Alfasi）說：「我們非常迅速地趕到案發地點，現場狀況很恐怖。有傷者躺在街道上。」

以色列昨天在約旦河西岸的哲寧鎮（Jenin）展開突擊行動，造成至少9名巴勒斯坦人死亡，使得持續數月的約旦河西岸衝突升到最高點，今天這起攻擊案又令各界更加擔憂暴力事件加劇。

警方在聲明中說，槍手是住在東耶路撒冷的一名21歲巴勒斯坦人，他似乎是單獨行動，在以色列於1967年中東戰爭後兼併到耶路撒冷的地區發動攻擊。

聲明提到，槍手試圖駕車逃逸，但警方在追捕中擊斃了他。

伊斯蘭團體「哈瑪斯」（Hamas）的發言人稱此案「是在回應占領哲寧犯下的罪行，是對占領這個犯罪行動的自然反應」。武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）也讚許槍手發動這場攻擊，但沒有承認犯案。

在約旦河西岸占領區最大城市雷馬拉（Ramallah）與加薩（Gaza），猶太教堂遭攻擊的消息傳出後，民眾自發聚集在街頭鳴槍慶祝；而在耶路撒冷的哈達薩醫院（Hadassah Hospital）外頭，群眾高喊「恐怖分子去死」，有部分攻擊案傷者在這裡接受治療。

巴勒斯坦衛生部表示，有3名巴勒斯坦人在約旦河西岸北部城市那不魯斯（Nablus）遭1名以色列屯墾者開槍擊中送醫，顯示緊張情勢可能進一步升高。

巴勒斯坦衛生部又說，在25日另一起事件中遭以色列部隊開槍擊中的16歲巴勒斯坦人傷重不治。

經安全當局評估後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）敦促民眾不要私自治罪，政府已決定採取因應措施，內閣明天將開會商議。

今天這起槍擊案是在猶太教安息日（Shabbat）期間的國際大屠殺紀念日（International Holocaust Remembrance Day）發生，美國白宮與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）都予以譴責，古特瑞斯敦促各方保持「最大限度地克制」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定數天後訪問以色列與約旦河西岸。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120128