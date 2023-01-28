高雄市配合中央規畫的8年興辦20萬戶社會住宅，自2020年開始高市將社宅目標數調為1萬5000戶，並以「人口密集優先」、「大眾運輸導向」（TOD）及「配合產業發展」為3大選址考量；截至2023年1月統計，高市與國家住都中心合作已決標19處社宅，總計8710戶；並有14處社宅正在動土，預計將興建7009戶，盼能提升居住量能，提供弱勢及青年好的居住環境。

高市社會住宅興建以「人口密集優先」、「大眾運輸導向」（TOD）及「配合產業發展」3大導向為優先，例如岡山社宅鄰近岡山捷運站、亞灣社宅則是位於繁華的前鎮區並鄰近軟體科技園區、亞灣特貿三基地、中鋼企業總部、IKEA等重要產業與商業設施；高市的社宅更配合多項公益服務，例如日照、托嬰等服務，讓生活機能相當方便。

高雄市長陳其邁表示，高雄採取多元的住宅政策（社會住宅、租金補貼、包租代管）多管齊下盼照顧好青年及弱勢居住者的權益，而其中高雄社會住宅政策，更希望能結合公共運輸場站及周邊地區開發，讓青年、弱勢及產業就業人口，就近享有便捷優質的居住環境，滿足社宅住戶及當地社區里鄰的服務需求。

高雄市都發局長吳文彥說，為響應中央社會住宅政策，由高雄副市長林欽榮率市府團隊主動建立「高雄市社會住宅推動平台會議」協調討論機制，至2023年1月止，中央住都中心與高雄市政府定期召開至少13場次協調會議，總計2年來與國家住都中心合作共決標19處社宅、總計8710戶、並有14處已動土，預計將會興建7009戶社會住宅。希望未來持續與住都中心合作透過多元方式、最有效率的機制，來提升居住量能，提供弱勢及青年好的居住環境。

高市都發局指出，位處本市蛋黃區首件公告招租的苓雅凱旋青樹社會住宅共有245戶，其北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，交通與生活機能十分便利，預定於農曆年後2月7日至3月1日受理申請，若有租屋需求並符合一定所得及財產標準的民眾，請把握機會提出申請；登記申請的人數若超過招租戶數，將會以抽籤方式決定入住對象，盼能盡最大力量來協助青年及弱勢族群的租屋需求，同時未來也會更積極努力持續評估興辦社會住宅，增加高雄市社會住宅存量。