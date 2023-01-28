據美國之音報導，華盛頓美東時間27日宣佈，美國已對世界貿易組織(WTO)的四項裁決提出上訴；這些裁決指責美國對從中國和其他國家進口的鋼鐵徵收懲罰性的關稅。美國還對另外一項裁決提出上訴，該裁決稱美國藐視國際貿易規則，將來自香港的進口產品標記為來自中國。在美國提出上訴之際，中國和美國貿易官員27日在WTO會議上相互嚴詞指責。北京稱華盛頓為「單邊主義霸凌行徑實施者」，美國則是指責其競爭對手採取非法報復的措施。

美國前總統川普政府針對從中國、挪威、瑞士和土耳其進口的鋼鐵和鋁徵收關稅。川普脫離了美國領導的長達數十年的自由貿易運動，聲稱大量進口到美國的貨物威脅到國家安全，因此實施高額關稅。川普的繼任者拜登政府減緩了言辭，但仍堅持徵收關稅。

世貿組織於2018年成立的專家小組上個月裁定，這些關稅與關稅及貿易總協定（GATT）的各項條款不一致。這些小組還確定，關貿總協定所規定的安全例外，沒有理由證明這些不一致是合理的，因為這些例外不是在戰時或國際局勢嚴重緊張的情況下採用的。

「根本缺陷」

美國副貿易代表兼駐日內瓦世貿組織大使瑪麗亞·帕根（Maria Pagan）27日在世貿組織爭端解決機制（DSB）的一次會議上批評了這些裁決，「美國不會把對其基本安全的決策權交給世貿組織的小組。」

「70多年來，美國一直堅持明確和直率的立場，即國家安全問題不能放在世貿組織爭端解決中去審查，」帕根表示，「美國不能支持通過這些有根本缺陷和破壞性的報告。」她並且宣佈美國決定上訴。

華盛頓還對上個月另外發佈的一項裁決提出上訴，該裁決指責川普的另一項決定，即停止將產品標記為「香港製造」，而是將其標記為中國製造。在香港提出申訴稱此舉忽視了其作為獨立世貿組織成員的地位後，世貿組織爭端解決機制的一個小組裁定，根據全球貿易規則，美國對原產地標記的轉變「不合理」。

過去，世貿組織上訴機構（WTO Appellate Body）有三個月的時間來裁決提出的任何上訴。但是這個也被稱為世界貿易最高法院的上訴機構自2019年底以來一直被凍結，此前川普領導下的美國阻止任命新法官，並要求世貿組織進行重大改革。

通過向一個空缺的上訴機構提出上訴，華盛頓實際上使中國的訴求無法繼續推進。中國要求對美國被爭端解決機構視為非法的活動進行經濟補償。

美中官員言辭交鋒

在美國提出上訴之際，中國和美國貿易官員27日在世界貿易組織會議上相互嚴詞指責。北京稱華盛頓為「單邊主義霸凌行徑實施者」，美國則是指責其競爭對手採取非法報復的措施。

中國駐世貿組織大使李成鋼在貿易爭端會議上發表了講話。根據路透社獲得的發言稿副本，李成剛說：「美國的這些令人不安的行為清楚地描繪了美國的形象，即單邊主義霸凌行徑實施者、多邊貿易體制的破壞者和全球產業鏈供應鏈擾亂者。」

根據路透社取得的美國副貿易代表帕根的發言稿副本，她在發言中說：「一個充當中國非市場政策和行為盾牌的世貿組織不符合任何人的利益。」

帕根26日在接受路透社採訪時，淡化了中國在世貿組織會議上更嚴厲批評華盛頓的重要性。「不管你叫我們什麼，」她說。「我們在繼續跟中國交談。」

此外，美國對西班牙橄欖徵收關稅的問題也在週五的會議上被提出。2021年底，世貿組織的一個小組裁定，川普政府在2018年對西班牙標誌性的農產品出口徵收的高額進口關稅違反了國際貿易法，並要求華盛頓糾正這種情況。

美國27日表示已經糾正了，但歐盟不同意，並表示正在考慮下一步措施，以確保世貿組織的裁決得到尊重。