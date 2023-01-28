台中市發生一起驚悚案件，28歲張姓男子在除夕深夜報警指稱，發現其21歲黃姓女友陳屍在家中，赫然發現女友已明顯死亡，被屋內5隻狗狗在旁。警消人員到場，初步勘驗，該名女子遺體的下巴、眼皮部等疑遭啃食過的跡象，檢方相驗遺體後，認為應是往生後遭犬隻啃食遺體所致，目前5隻狗交由張男照顧，黃女死因初步排除外力介入。

台中市警第一分局民權派出所副所長余長益指出，警方於1月21日22時04分許接獲報案，張姓報案人稱，2人養了4隻小型犬隻及1隻大型黃金獵犬，其女友疑遭家中眷養之犬隻咬死，經員警到達現場後，發現黃女已明顯死亡。

據查處員警了解，報案人張男與黃姓死者為同居男友朋友關係，張男稱當天與黃女返鄉吃團圓飯，但黃女稱身體不舒服，提早離席返回2人租屋處休息，張男則獨自外出工作，結束返家後驚見黃女已死亡。

張男向警方說，女友有癲癇病史，並於近2周內曾洗腎，洗腎後會併發癲癇症狀，也服用癲癇及肝病相關藥物。鑑識人員初步採證，死者為死後才遭犬隻啃咬，致下巴眼皮等面部有遭啃食的跡象；另初步勘查現場門鎖無遭破壞跡象、未發現打鬥痕跡及掙扎痕跡。

經台中地檢署檢察官與法醫相驗遺體後，並由法醫抽驗血液釐清死因，認為死者為往生後遭犬隻啃食遺體所致面部及前喉部撕裂傷，並非所謂遭犬隻攻擊致死，家屬針對黃女死因無意見。