2月即將到來，台灣首席吠陀占星師李靜唯老師分析，2月7日水星進入摩羯，有些真實的資訊會被刻意隱瞞，反映在自然災害方面需注意火山噴發和超級地震，2月13日為太陽進入水瓶與土星和水星，國家或企業組織之間的協議可能會被大翻盤，2月16日為金星進入雙魚與木星，疫情有望漸趨和緩，通貨膨脹跟金融都有望出現正面訊息，另外在2月19日後海王星進入雙魚，會帶動一波很長時間的身心靈療癒跟命理術的百花齊放，可以是未來職涯的新選擇方向。

李靜唯指出，2月7日水星進入摩羯，會同時受到計都與土星影響，水星代表資訊、新聞、溝通以及大眾運輸和傳播媒體，這也就反應著，原本能夠順暢交流的事物，會受到壓力與限制，帶給民眾許多不公平或是不對等的感受，甚至有些真實的資訊會遭受到刻意的隱瞞，如反映在自然災害方面，全球都要特別注意長期累積的火山有可能噴發或超級地震造成人際生活跟交通事故的災難。

李靜唯說，2月13日太陽進入水瓶與土星和水星合相，太陽象徵權力的主宰者、土星象徵極權或龐大的組織、水星則象徵著人際溝通，這樣的星相反應在國與國或是企業組織之間，有可能會發生協議變更或翻盤的跡象，並和上次發生相同星象的時間點在1993年3月北韓宣布退出《防止核武器擴散條約》時，從過往的實際驗證來看，這類協議的變更所產生的影響會非常深遠。

李靜唯提醒，2月16日金星進入雙魚與木星合相，木星與金星雖是敵對關係，但在雙魚座這個位置裡，木星與金星都各自展現出自己最強大的能量，因此凡與醫療、疫情、金融、宗教、旅遊相關的領域都可能會出現正面訊息，合理推估2023年通貨膨脹的情況也會漸漸好轉。

李靜唯老師表示，雖吠陀占星一般不太談論三王星，不過值得一提的是2月19日海王星進入雙魚座大約會為期14年，加上一進入雙魚就與木星合相，象徵未來10年人類會更加重視靈性提升或是精神成長，所以身心靈領域，包括心理諮商，情感諮詢，傳統文化如中國的易經命理術與吠陀占星學都會百花齊放蓬勃發展，是未來投入職場的新方向。