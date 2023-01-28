大陸春節長假進入尾聲，各地政府近日貴賓式歡迎返崗工人，準備節後加速「拼經濟」。正月初五，福建省派出專機接來二百多名雲南返崗工人，省市官員親自到機場迎接，並派發大禮包。同日，廣東首趟返崗免費專列搭載四百多名廣西員工返抵深圳。

「你們是福建省首趟坐專機接回的兄弟姐妹，你們先人一步，快人一拍，搶抓機遇，搶佔先機的意識值得點讚，祝你們開工大吉，事業有成！」福建省人社廳副廳長洪長春在福州長樂國際機場為返崗工人送上祝福。

澎湃新聞報導，28歲的福州六和機械公司員工李斌表示，吸引他每年都來福州工作的原因，除了有免費的飛機可以乘坐，還有每個月高達7千元以上（人民幣，下同）的工資待遇，還有企業良好的住宿條件。

福州市人社局副局長張是全表示，隨防疫鬆綁，今年春節外省工人返鄉率超過六成五，預計全市企業節後用人需求將達9萬人。

正月初五傍晚，從廣西桂林北站出發的返崗免費專列駛入深圳北站，四百多名桂林籍工人提前進駐各企業。為助企業實現新年「開門紅」，深圳市計畫投入2.7億元，補貼企業穩就業，每家企業最高可獲40萬元。