台南榮民之家遷建東區平實重劃區及鄰近的永康區原網寮北營區後，目前建築工程進度已達76％，預計今年底完工啟用。（工務局提供／洪榮志台南傳真）

原本位於東區的台南榮民之家，因受限建築配置及結構等問題，無法符合設置老人福利機構的標準，以及無障礙居住生活等要求，經行政院國軍退除役官兵輔導委員會斥資16.41億元，遷建東區平實重劃區及鄰近的永康區原網寮北營區後，目前工程進度已達76％，預計今年底除可讓榮民搬新家住新房外，符合入住條件的附近社區長輩們也可資源共享。

代辦新建工程的市府工務局表示，遷建的台南榮民之家共分為2處基地，平實基地新建的「台南榮民之家」將提供長照服務，規畫450床的長照、養護及失智中心。其中，長照及養護中心為便於照料住民的生活起居，採用「簇群式照護單元」的配置方式；失智中心則採「團體家屋」的方式配置，以營造「家」的溫馨感。

至於網寮北基地建置的「榮民健康服務園區」則為安養中心，將提供有行動能力長者的安養服務，分為夫妻房及單人房等2種房型共150床，也採用「簇群式聚落」模式配置。

工務局還說，新建的台南榮民之家園區保留大片老樹，營造生態綠化及森林步道區，外觀造型呈現簡約風格及高彩度明亮感，再點綴局部彩色耐候性塗料及丁掛紅磚，展現質樸及家屋的印象，曾榮獲2021年國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎的肯定。該工程於2020年6月開工興建後，目前進度已達76％，預計2023年底完工啟用。

市長黃偉哲認為，新建的台南榮家緊鄰高雄榮民總醫院台南分院，未來可提供醫療保健長照整合的「醫養合一」環境，並針對老化照顧的人身安全、健康維護、使用便利、居家氛圍等4大需求，提供全方位的服務。

市府指出，原本的東區台南榮家舊址，未來將配合台南鐵路地下化工程、台南市先進運輸系統等整體規畫，透過變更都市計畫，將崇學路打通連接至未來鐵路地下化後的上方路廊，除便捷東西向的交通，還將增設停車場，解決東區文化中心周邊長久以來的停車問題，活化東區未來的發展。