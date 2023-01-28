台中市1名49歲糊塗熟女離家，日前晚間要到朋友家過夜，卻沒帶手機、忘記朋友家住址及聯繫電話，差點流浪街頭，僅提供3個線索提示地點，讓小黃司機束手無策轉向警方求助，所幸遇到極有耐心的女警，利用3個線索一一查找地圖，順利找出女子欲前往的目的地，找到友人投靠過夜，不用在外露宿。

台中市政府警察局第三分局立德派出所指出，警員劉佳竺日前晚間所內執勤，1名小黃運將載著該女子到派出所求助，原來49歲的熟女帶著行囊欲往太平友人家中借宿，但不清楚友人家住址，未攜帶手機也不記得友人電話可聯繫詢問，僅告訴運將，附近有「台塑加油站」、「台中銀行」及「當歸鴨」3個線索。

員警得知熟女不清楚住址，且對於周邊店家卻知之甚詳，遂嘗試使用其所提供的3個關鍵字逐步搜尋，最後成功在東區找到條件相符的地點，員警透過街景地圖讓胡女確認無誤，協助告知計程車運將正確地址，讓女子順利與友人碰面，免除露宿街頭憂慮。

警方指出，讓民眾都能在過年期間平安團圓，警方實施「112年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」 為3大主軸，為民服務，也呼籲，若發現需要協助的長輩，不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。