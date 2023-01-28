大年初七國道多能維持順暢，高公局繼續實施多項交管措施。（高公局提供／陳祐誠傳真）

今日為大年初七，交通部高速公路局指出，上午國道路況大致正常，中午過後北向車流較多，但包括國道5號在內，預計都能在晚間6時前紓解。省道部分，午後可能會有一波返工車潮，也會有抓緊假期尾端出遊的民眾，幾處省道有可能塞車。

高公局表示，今日國道交通疏導措施包括國5交流道北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採8折收費、夜間0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

下午國道重點壅塞路段，將出現在國1西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口、國3竹山至中興、關西至大溪以及國5宜蘭至坪林，預估晚間6時前皆能恢復正常。

公路總局研判，假期即將結束，預估在中午前後至下午時段，將逐漸出現準備收假返回工作地的車潮，易壅塞路段除省道主要幹線（台9線南迴公路往屏東方向、台61線鳳鼻及竹南路段）外，銜接國道的快速公路（台86線接國3關廟、台18線接國3中埔），預估也有車多壅塞情形。

部分民眾也可能趁收假前出遊，短程旅遊觀光景點路段將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3線北埔老街、台19線北港朝天宮、台3丙線竹山紫南宮等。