中國、俄羅斯和南非將於下個月舉行聯合軍事演習，引發美國關注。據美國之音報導，美東時間26日，美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（USCC）就中國軍事外交與海外安全活動舉行了專門的聽證會，委員會成員特別關心中俄軍演是否有助於解放據武力奪取台灣。

中俄軍事防務關係備受關注

USCC聯合主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）在開場白中說：「在美國及其盟友應對與中國的戰略競爭之際，我們必須瞭解中國對外軍事活動的驅動因素及其對國際安全秩序的影響。在俄羅斯總統普丁發動烏克蘭戰爭並造成一系列影響後，中國與俄羅斯的軍事關係值得特別的關注。」

白嘉玲說，中國與俄羅斯保持強勁的防務關係，試圖學習俄羅斯的軍事經驗，並尋求共同開發諸如重型直升機等先進的軍事技術。

聽證會長達5個小時，圍繞三個主題進行：中國的軍事外交理念和戰略、中國如何通過軍事外交提升自己的能力和獲得更多海外基地以及中國的軍售以及軍事技術的獲得。鑒於在所有的軍事外交活動中，中國真正的戰鬥演練主要是與俄羅斯和巴基斯坦進行的，中俄軍事關係成為委員們關注的焦點。

USCC的委員們關注的話題包括：中國到底可以從與俄羅斯的軍演中學到了什麼？中俄的演練是否有針對台灣的項目？中俄到底是什麼性質的關係？美國是否可以在中俄之間插入楔子以及中俄在中亞是否存在利益衝突？

中俄是否針對台灣進行軍演？

USCC委員、美國前國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）提到了中俄的軍演是否有針對台灣的項目，或者有助於中國未來武力奪取台灣。

美國智庫哈德遜研究所高級研究員及政治和軍事分析中心主任理查德·魏茨（Richard Weitz）在聽證會上說，中俄在近幾年軍演中進行的一些海上封鎖和兩棲登陸訓練應該對中國未來奪取台灣有用。

魏茨表示，「他們練習了兩棲作戰，他們說最近在中國和俄羅斯海岸附近島嶼上進行的一些演練屬於兩棲作戰。這向日本發出了明確的信息。從俄方來說，他們比較少嘗試應對台灣的突發情況，他們主要是要讓日本認為，他們不能試圖爭奪俄羅斯人控制的島嶼。」

2015年，中俄部隊向距日本本島約300英里的俄方太平洋沿岸地區派出400名海軍陸戰隊員展開首次兩棲聯合軍演。

不同於許多分析，魏茨認為，儘管俄羅斯軍隊在烏克蘭戰爭中遭受重創，中國依然可以從與俄羅斯的演練裡獲得所需要的戰鬥技能。他說，俄羅斯此前在格魯吉亞、2014年吞併烏克蘭克里米亞以及敘利亞的行動中都是成功的，顯然他們還是擁有中國軍隊所沒有的技術。

「反潛戰是俄羅斯人從蘇聯時期一直進行了幾十年了，但據我所知，中國人還沒有這樣的技術，或者在技術上是落後的。他們仍然在購買俄羅斯設備並進行演習。」魏茨說，在空地聯合行動、設定聯合訊息系統以及聯合指揮和控制結構等聯合軍事行動方面，俄羅斯人依然可以教中國人。

在即將到來的中國與俄羅斯以及南非的軍演中，俄羅斯將派遣一艘裝備有新一代高超音速巡航導彈的艦艇參加軍演。

魏茨認為，鑒於俄羅斯在烏克蘭戰爭中的表現，中國可能會重新評估與俄羅斯進行演練的價值，但是目前中國與俄羅斯進行軍演的熱情還沒有減退。

中國與美國盟友和夥伴的軍演

除了與俄羅斯的軍事聯繫外，聽證會也涉及到中國與其他國家的軍事外交，特別是與美國在亞太地區的盟友和夥伴的軍演。

海軍分析中心亞太安全項目主任傑弗里·貝克（Jeffrey Becker）還提出，中國在海外軍事設施的擴張給美國軍方帶來了特別的挑戰。

不過，美國國防部管理分析師哈美琳（Melodie Ha）認為，中國的軍事外交很大程度上是為了展現與盟國的友好關係，特別是東南亞國家將與中國軍隊的接觸用來平衡與美國的安全合作。

哈美琳說，中國與盟國的軍事演習更強調合作和釋放政治信號，而不是提升互動性和建設協調作戰能力。她還提到，由於美國的盟友和夥伴對與中國進行戰鬥以及戰鬥的支持演練保持謹慎，中國與這些國家的軍演其實還是在有限的範圍內進行。