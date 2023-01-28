曾在《神鵰俠侶》中飾演李莫愁的雪梨（嚴慧明）在8、90年代紅極一時，被封為「最美李莫愁」，但近年淡出演藝圈，鮮少在社交平台分享近況。日前雪梨迎來58歲生日，她難得在微博曬出一系列慶生照，並寫道：「醉吉隆多一班好朋友，為我慶祝生日，我非常開心，多謝大家祝福，愛你們！」

照片中能看見，壽星雪梨身穿紅色T恤，打扮喜慶，與一群好友慶祝生日，眾人在餐廳包房設宴，並送上蛋糕給她，面容消瘦的她與過往相比變化相當大，但仍精神奕奕，神情愉悅。

曾在《神鵰俠侶》中飾演李莫愁的雪梨（嚴慧明）難得在社群平台公開近況。(圖/雪梨（嚴慧明）微博)

其實，雪梨當年出道時只有14歲，剛踏入影視圈就與周潤發合作首部劇集《親情》，1995年演出古天樂版本《神鵰俠侶》中的李莫愁、《尋秦記》中的趙雅都是雪梨的代表作，深情形象深印在觀眾腦海。不過現實中雪梨卻情路坎坷，甚至不惜犧牲大好前程，也要追求愛情，令人不勝唏噓。

雪梨初戀是張國榮，但戀情僅維持半年就分手，15歲時愛上有婦之夫徐少強，誤當「小三」，17歲就未婚產子，3年後又為徐少強誕下一女，原本男方承諾會離婚，但最後卻背棄承諾，一年後雪梨終於結束這段長達7年的感情，由始至終都無名無分。

雪梨曾作客好友苑瓊丹主持的節目《開工大吉77》，大談當年未婚產子的過往：「當年就是拍徐少強投資的電影而認識對方，一開始大家都很酷，片場看到都是打個招呼，直到去泰國拍電影時，他帶我去大型宴會當眾親我一口，我就深深愛上了他。」直到現在雪梨都不後悔這段感情，其為愛付出的堅強性格，令人印象深刻。