韓劇魅力席捲全亞洲，連帶演員身價跟著水漲船高，近日網路節目《記者手冊》中的韓國記者安真勇（音譯）透露，許多大咖演員單集片酬可達3億元韓幣（約802萬元新台幣），而因《魷魚遊戲》爆紅的李政宰出演費更高達10億，宋慧喬甚至憑著《黑暗榮耀》身價有望再提高。

韓國記者安真勇先是在影片中表示，韓國像是宋仲基、李鍾碩、池昌旭等一流男演員，他們一集片酬約韓幣3億元（約台幣740萬元），以16集戲劇來計算，一部戲劇預計可進賺48億元（約台幣1億2000萬元）另外，像李敏鎬、金秀賢等在海外享有超高知名度的演員一集片酬則達韓幣3億以上。

不過，他透露，近年串流平台崛起，因此在該平台播出的戲劇片酬又更高，安真勇表示，曾有人親自採訪時確認，李政宰之後可能每一集將直接拿高達10億元韓幣（2676萬元新台幣）片酬，至於原因他則解釋，因為《魷魚遊戲》出乎意料之外爆紅，但因IP版權、分潤等合約條款，好處幾乎是Netflix全拿，然而若第2季少了李政宰勢必沒辦法成功，因此為了補償第一季給主角演出費用給得不夠多，Netflix才會提出如此優渥的條件。

然而，在業界中還有常見的「潛規則」，就是通常男演員的片酬都會比女演員較高，其中以全智賢與宋慧喬片酬為一集2億為最高，不過近日宋慧喬因《黑暗榮耀》聲勢提高，預計她身價將會提升，因此榮登女演員片酬霸主。