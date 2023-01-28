減輕學齡前家庭托育負擔，讓雙薪家庭父母安心就業，新北市提供公共化幼兒園學期間課後及寒暑假期間延長照顧服務，今年度起更設置延長服務獎勵機制，鼓勵幼兒園寒假由原訂1周托兒，延長至2周；暑假由原訂6到8周托兒，延長至8周，任一期達標，提供園所5千元獎勵金；若寒、暑假2期皆達標，提供園所1萬元獎勵金。

新北市教育局補充表示，目前寒暑假全日制開辦時間為上午8時至下午5時，今年度起亦鼓勵各校於寒暑假期間，可依家長需求延長開辦至6時，開班不足經費差額由教育局支付，以滿足個別家長收托需求。

教育局表示，公立幼兒園開辦延長照顧服務已行之多年，以解決園內雙薪家庭孩子安置的問題，更提供幼兒一個舒適、熟悉且安全的場域，開辦率逐年升高迄今逾八成。去年度已有2萬5972人次幼生參加，另有5393人次幼生接受延長至晚間7點的服務。

今年度期望透過寒暑假延長照顧的獎勵機制，鼓勵各校延長照顧服務的日期及時間，提供家長更完整及貼心的收托服務，讓新北孩子在幼兒園的守護下安心健康成長。

埔墘附幼主任李佳蓉表示，老師們利用校園空間，讓孩子們嘗試各種運動器材，戶外騎乘腳踏車、扭扭車，或是在室內進行氣球傘遊戲，這些動態活動，都可以增加大肌肉運動，讓肢體協調性更好。靜態活動中，則透過不同教具的操作，讓不同班別的孩子間互動，促發班際學習的交流。

特殊幼兒家庭也因延長照顧受惠，頂溪附幼小豪媽媽（化名）分享，孩子的發展較遲緩、內向，語言、動作發展較同齡幼生慢。自從參加延長照顧之後，每天接觸到不同班級的同儕、老師及環境，大大增加人際互動的機會。豐富的教學活動，讓孩子可學美感、語言、體能。