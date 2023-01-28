新任行政院長陳建仁27日晚上公布首波內閣名單，這次內閣的亮點就是女性閣員比例增加，民進黨立委陳亭妃表示，這也代表由陳建仁組閣的團隊，會真的以溫柔、堅韌這樣的角度，希望取得更多台灣人民的信任感，尤其注入女性不一樣的思維和角度，這樣的內閣絕對會讓台灣人民更有感。

除了女性閣員增加外，國安團隊變動不大，傳出國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三等可望留任，但在野黨頗有微詞，民進黨立委許智傑說，國安、外交近幾年做的不錯，不論Taiwan can help或各國通過挺台法案、美國推動各種友台法案等，都是蔡政府國安團隊的成績單，尊重在野黨意見，也成績會說話，讓台灣在世界的好名聲能夠繼續提升。

此外，文化部長一職將徵詢高雄市副市長史哲出任，史哲過去一手催生駁二，提升高雄的文創能量，協助高雄打造成影視城市，許智傑說，史哲是文化人、點子王、也是文宣高手，去年高雄燈會無人機大爆場、文博會首次到高雄產值創新高，史哲對文化產業的專業無庸置疑，期待史哲把高雄經驗帶動全國，讓文化產業成為台灣新藍海。