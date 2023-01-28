去年季後未被富邦悍將放進60人契約保留名單內的陳鴻文，最後決定改披樂天桃猿戰袍，這也是他穿上的第4件中職球衣，他認為，球員轉隊其實是很正常的事情，只是在台灣球員流動較不頻繁，自己也十分珍惜還能當球員的時光。

陳鴻文2013年返台加入中職，先披上兄弟象球衣，後來球隊轉賣給中信，2018年則來到富邦，去年在富邦多數時間都在二軍，一軍僅出賽21場，留下3勝、6敗、2中繼成功，自責分率3.86的成績，季後未被放進60人名單內，最後決定與桃猿簽下1年合約，這也是他所穿上中職第4件球衣。

對於再次轉換球隊，陳鴻文認為這是很正常的事，「知道戰力外消息後就是再找下一支球隊、持續選手身分，可能只是台灣交易、換隊比較不活絡，大家就覺得這件事很嚴重，其實這是很正常的事。」他也透露，中職待過的4隊球衣都有留下。

決定加入桃猿，陳鴻文不諱言有考慮過出賽機會，「身為球員就是需要出賽機會，目前教練還沒跟我說定位，只叫我先好好調整，不管是什麼角色自己都很喜歡。」

陳鴻文表示，由於今年球季4月才開始，相較於前幾年調整進度較快，目前還只在遠投、打底階段，除了調整時程有做變化，他自嘲自己是很容易生氣的人，所以在季後看了許多書籍，盼能讓情緒平穩一些，「像是李維拉的書，王建民前輩的書、電影《後勁》多看幾次，想想以前的痛苦現在都不算什麼。」

而桃猿陣中除了有過去富邦隊友楊彬、楊晉豪等人，王溢正更是陳鴻文國小就認識的好友，也有許多一起在中華隊打拚的戰友，因此對新環境並不陌生，陳鴻文也喊出目標「再戰5年」，「大家都說年齡是個問題，要突破這個。」