高雄市衛生局自2021年起，開始向中央衛生福利部申請「公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫」，利用公益彩券的盈餘排除弱勢個案的就醫障礙，截至2022年已累計23225人次申請，共補助了5960人；此項計畫2023年也將持續，將於2月1日至10月31日申請受理，共計提供624萬3000元的補助經費。

高市衛生局的協助弱勢個案就醫補助計畫涵蓋許多項目，包括健保部分負擔、住院膳食費、掛號費、健保欠費（每人每年補助上限6000元）、救護車費用（每人每年補助上限6000元）、偏遠地區交通費（每人每年補助上限6000元）及無健保身分者就醫時的醫療自費項目（以健保給付範圍為限），但因計畫經費有限，各項補助項目限本年度的總費用，且補助額度每人每年以3萬元為上限。

得以向衛生局申請對象必須設籍在高雄市，且具低收入戶、中低收入戶證明，或者其他經區公所及社會局認定經濟困難並開立證明的經濟弱勢者；符合補助資格者，可檢附2023年的就醫費用收據正本或欠費明細、申請者本人印章、金融帳戶封面影本及相關證明文件，向本市各區衛生所或就醫的健保合約醫院提出申請；若民眾是以欠費明細申請者，就得至就醫醫院提出。

衛生局表示，近3年補助款的主要申請項目以健保部分負擔費用為主，補助費用高達1035萬5079元，受惠人數總計1354人；其次為住院膳食費，補助費用為531萬9221元，受惠人數共798人。期望能藉由計畫的持續執行，協助高雄市更多有就醫需求的經濟弱勢民眾，減輕其就醫負擔並能安心就醫。