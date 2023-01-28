台南市中西區學產地轉型台南科技產業專區細部計畫內容示意圖。（都發局提供／洪榮志台南傳真）

台南市中西區民權路四段的教育部學產地，長期出租作為魚塭使用，市府為強化大台南科技產業聚落的完整性，以及提升土地使用效益，與教育部攜手合作活化學產地轉型台南科技產業專區計畫。目前全區都市計畫變更草案於2022年11月30日經台南市都市計畫委員會審議通過後，正提報內政部審查中。

市府都發局長徐中強表示，民權路四段學產地轉型總面積達30.23公頃，主要規畫產業專用區17.62公頃、住宅區0.73公頃及公共設施11.88公頃，未來將鼓勵引進半導體IC設計業、數位軟體服務業、智慧製造服務業、生物科技業、新興科技產業等具研發、創新、實驗性質的軟體科技業，以及其生活服務業、企業總部、技術服務、會議中心等廠商進駐。

徐中強還說，該區還將透過區段徵收，整體開發配置學校、公園、停車場及道路等公共設施，成為市區內具備完整生活服務與產業機能的科技產業專區，不僅延伸台南科學園區的效益、增加市區就業機會，更能保障三七五承租戶權益、促進學產地活化利用，創造中央與地方、產業與生活、公有地與承租戶的多贏局面。

市府指出，為因應高科技產業的發展需求，以及促進投資政策、增加就業機會，市府配合中央政策積極擘劃大南科發展藍圖，從南科FG區、南科三期到ABCDENO區開發，正全面提升南科周邊的生活服務機能，未來更將透過北外環系統與安平聯絡道連接市區的學產地開發案，共同整合大南科成長動能，打造南科產業生活圈。