據香港東網引述外電報導，美國空軍機動司令部（AMC）司令米尼漢（Mike Minihan）27日向轄下軍官發出一份備忘錄，預測美國將在2年內與中國交戰，要求軍官們做好準備。他特別提到中美可能爆發商用無人機群衝突，指示部隊準備好用一架飛機就可運送100架無人機。

美國空軍機動司令部轄下有近5萬名軍人和近500架飛機，負責運輸和加油作業，發言人證實上述是一份真實的內部備忘錄。

備忘錄發給空軍機動司令部的所有空軍聯隊指揮官和其他空軍作戰指揮官，命令他們2月28日前向米尼漢報告為準備與中國作戰所做的主要行動。

米尼漢寫道：「我希望我是錯的，直覺告訴我中美在2025年會有一戰。」他指出，美國和台灣在2024年都會舉行總統選舉，美國會分心，而中國大陸會有機會對台灣採取行動。

米尼漢制訂了準備目標，包括建立一支強化、準備就緒、綜合和靈活的聯合部隊機動小組，隨時準備在第一島鏈內作戰並取勝。

米尼漢指示所有AMC人員在2月期間，在充分理解殺傷力是最重要的情況下，能瞄準對手進行致命打撃，所有人員需更新他們的紀錄和緊急聯絡人。所有人員在3月應考慮他們的個人事務，以及應否安排訪問他們的服務基地的法律辦公室，以確保在法律上做好準備。

米尼漢敦促他們在訓練中接受一些風險，「要有意識地跑步，而不是魯莽地跑步」，他還說，如果士兵對自己的訓練方式感到滿意，「那麼你就沒有承擔足夠的風險」。