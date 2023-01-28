香港政府期望在今年，最遲明年進行基本法23條本地立法工作。保安局局長鄧炳強接受香港商業電台訪問時說，國家安全在過去一年出現新挑戰，去年英國及美國情報組織公佈加強在香港及大陸的情報蒐集工作，法律必須防範他們，必須令想違法的人，連違法都不敢，事後懲處已經太遲。

他稱，市民的集會及遊行權利受基本法及國安法保障，過去3年是受防疫措施影響，警方按法例處理，無批出集會的不反對通知書，他不同意在《香港國安法》實施後，市民表達訴求的意欲減少，市民仍然可以根據法例表達意見，但任何違反行爲都不能做。

鄧炳強提到，2019年後警方工作艱辛，加上要挑選合適人選，警隊至今職位空缺達6000人，已經加強在社交媒體、香港及海內外的大學宣傳，成效不錯，又取消投考人要在港居住7年或以上年期規定，只須符合香港永久居民身份要求，並透過延長退休時間，增加人力。他強調，局方重視人員操守，如有違規情況一定秉公辦理。