過年期間，詐騙集團依然猖獗，1名21歲的黎姓女子因過去就有遭騙紀錄，大年初四他接到自稱先前案件對方的律師來電，表示想幫雙方談和解，需要她提供帳戶號碼，將遭騙取的金額返還到帳戶內，但媽媽直覺有異，到派出所求助，巡邏警網到場了解發現此為二次詐騙，並講解犯案手法，女孩邊聽不禁流下眼淚啜泣。

52歲的黎姓婦人於25日急急忙忙向三民第二分局鼎山派出所求助，指出女兒要交存摺給陌生人，疑似遇上詐騙。經警方了解，21歲的黎姓女子，先前就有遭詐騙集團騙取30萬的紀錄，因此陸續收到台中地檢署傳票開庭，但因路途遙遠不方便北上，因此沒到台中地檢開庭，當天她接到自稱先前案件對方的律師來電，表示想幫兩人談和解，需要她提供自身帳戶號碼，將遭騙取的金額返還到帳戶內。

女孩不疑有他，欲將帳戶號碼唸給對方，但黎母發現後驚覺有異，要女兒暫停手邊動作，立即騎車前往派出所報案請求協助，巡邏警網到場了解發現此為二次詐騙。

2名員警不停解釋，勸說現今詐騙手法太多，用各式各樣理由騙帳戶，女孩邊聽不禁流下眼淚，表示己遭詐騙損失金額，是因想填補損失的缺口，但沒想到差點又遭騙，感謝警方解說並阻止自己的存摺淪為人頭戶，頓時放下驚慌失措的心情。