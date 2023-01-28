警方加派警力在市區個重要路段疏導車流。（警方提供）

蘇花路廊昨天約在崇德社區起進入公路出現長達2公里車龍。（警方提供）

長達10天春節連假逐漸進入尾聲，花蓮縣警局今天公布，連假自小年夜至今天大年初七，從蘇花路廊南下進入花蓮車輛達9萬6509輛次，北上離開花蓮9萬7375輛次，連假還有2天，停留在花蓮遊客數仍多，警方持續派駐警力疏導市區車流量，公路總局並預估今天自蘇花路廊返北車量將在下午2時後湧現，請駕駛人注意。

今年農曆年超長年假倒數計時，縣警局說，依據公路總局統計，自1月20日起至27日止，自蘇花路廊南下進入花蓮車流總量約有9萬6509輛車次，每日平均1萬2063輛車次，日運量以23日（初二）1萬6251車次最高；北上離開花蓮車流總量9萬7375輛車次，每日平均車流量為1萬2171輛車次，日運量以1月26日(初五)約1萬9418車次最高。

返鄉旅客大約從初四、初五北上返回工作崗位，縣警局於25日（初四）啟動北返車潮疏導計畫，針對蘇花路廊、臺9丁線克尼布東路、臺9線崇德段、新城段、嘉里段、臺11線南濱段；花蓮市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路、建國路及火車站及客運站等重要道路，規劃警力疏導車潮，避免壅塞。

昨天27日（年初六）經蘇花路廊離花北返車潮達1萬8900輛車次，有民眾空拍蘇花路廊景象，車龍從崇德社區一直到管制站綿延長達2公里，路廊幾乎成「停車場」，疫情以來已經許久未見如此車流。

為此，新城警分局表示，由於臺九線北上經過崇德管制站時，由原來的2線道縮減成1線狹窄山區道路，形同「漏斗狀」，非常容易塞車，因此轄區新城警分局採雙線單線輪流放行方式，引導車輛北上，避免用路人在變換車道時發生事故，公路總局交控中心同步實施北埔至崇德路段北上截流措施，以慢進快出方式調控車流，警方於夜間7時許將車潮疏導完畢，交通流量逐漸趨緩。

警方說，停留花蓮遊客數仍多，轄區花蓮分局夜間仍在重要路段金三角以及東大門夜市周邊部署交崗警力，因應此次春節連假，警方投入交通疏導警力3654人次，尚未解除警力勤務。

此外，今天上午返鄉車流尚未出現大量車潮，公路總局預估，蘇花路廊今日北上交通量約7900輛次，車多時段為14時至19時，請用路人預先避開於尖峰時段通行，如行經管制路段請耐心等候、配合警方指揮行駛，切勿違規造成危險。