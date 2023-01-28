前副總統陳建仁將接任閣揆，新的內閣團隊也跟著曝光，其中財政部長空缺將由財政部政務次長莊翠雲升任，被外界視為「大黑馬」事實上，曾有國產署官員與幕僚評論，莊翠雲「行事俐落、很有魄力」且個性待人親和，面對立委質詢時的表達與論述能力很強，是相當優秀的長官，或許人格特質也成為莊翠雲出線的原因。

莊翠雲從基層做起，超過30年的公務員生涯，都是以國有財產業務為主，專業能力備受肯定，雖在2007年被捲入涉嫌賤賣國有地風波，改調為參事，但在2013年初法院還她清白，因此莊翠雲在同年接任國有財產署署長，2016年再升任財政部政務次長。

中國時報報導，由於過去財政部長職位多以擁有金融、財稅背景的人才為主，因此莊翠雲對於升任財長感到相當意外，甚至坦言接到徵詢時也表達可以賦稅、國庫人才為優先，但陳建仁認為財政部有龐大的體系與專業人才補足莊翠雲較不熟的一塊，因此仍決定拔擢她擔任財長。

莊翠雲是史上第一位國有財產背景出身的財政部長，同時也是郭婉容、劉憶如母女後第三位女性財政部長。中央社報導，曾有國產署官員透露，莊翠雲平時待人親和，對屬下也很客氣，此外，她「行事俐落、很有魄力」表達與論述能力也很出色，面對立委質詢時表現冷靜、不慌張，是非常優秀的長官。