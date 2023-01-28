台中25歲林姓男子8年前涉嫌殺人，逃亡期間四處躲藏，林去年底到台中南區城隍廟，警方循線前往逮人，但見廟宇人潮多，一路尾隨，最後待林嫌轉到苗栗某家宮廟上廁所時，警一擁而上逮人，成功將林壓制上銬解送台中地檢署偵辦，已遭收押禁見。

台中市刑大偵五隊長朱政憲指出，林姓男子在少年時涉嫌殺人、毒品等2起刑案，因未到庭應訊，分別遭台中地方法院、台中地檢署於3年前發布通緝在案，台中市政府警察刑大循線在苗栗縣某宮廟廁所處將林逮捕歸案，解送台中地檢署偵辦，經法院裁准羈押禁見。

警方發現，林嫌在逃亡期間有時以車為家躲避查緝，台中市刑大偵五隊利用警察局自建之科技情資整合分析系統，將路口監視器調閱影像、情資線索等，進行大數據整合分析，追查林嫌行蹤，並掌握林嫌當天到台中市南區城隍廟參拜，並伺機行動。

朱政憲說，因該廟宇當時參拜人數較多，考量身材壯碩的林嫌可能攜帶武器，且為重大通緝犯，警方不敢大意，持續尾隨監控，接著林嫌轉往苗栗縣苑裡鎮某宮廟參拜，員警為保護公眾生命安全，避免林脫逃，趁其如廁之際，現場無其他民眾，快速出擊壓制林，並上銬逮捕。

林嫌落網後向刑警稱，當天去2處地方拜拜，是因「有些事情」有如願，才到台中、苗栗苑裡2處廟宇參拜，希望拜拜能祈求平安；但犯罪終將落網是天意，警方早已盯上逮捕，詢後依殺人、毒品等罪嫌解送歸案，經台中地院裁定收押禁見。