春節連假邁入尾聲，30日就是兔年開工首日，勞動部潮州就業中心為增進求職民眾以愉悅心情面對新年新挑戰信心，30日上午將在中心一樓舉辦「兔飛猛進，求職順利」活動，現場除會奉上熱茶與點心，還有桌上保齡球比賽，成功擊倒6瓶以上民眾，就可得到咖啡兌換券和小兔子方巾，讓求職民眾開春就有好彩頭。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，活動當天會幫一開工就積極求職的民眾加油打氣，同時也將舉辦「桌上保齡球」遊戲與民眾同樂，讓前來找工作的民眾將迷你保齡球擊向球瓶，象徵打倒就業困難，迎向未來的新挑戰。

開工活動結束後，潮州就業中心也將持續提供求職求才就業媒合服務，2月16日就將在東港鎮東隆宮活動中心舉辦屏南地區今年第一場現場聯合徵才活動，屆時將有20多家廠商，聯合提供超過300個工作機會，讓到場民眾應徵。

勞動部屏東就業中心同樣在30日及31日連2天推出新春活動，活動首日，特地準備爆米花象徵新春「爆」喜迎富貴，冀新的一年來就業中心求職的民眾皆能順利就業，開工報喜祈得好兆頭。

次日，則推出職來運轉「抓」好運摸彩活動，摸彩機內放置各項新春好禮，讓參加者抓好運得好禮取得好職務，生活美滿又安康。活動期間，求職民眾只要事先預約臨櫃服務，待服務完成由櫃檯人員於預約報到單上蓋章後，即可憑該單至接待台領取當日好禮一份。各限量100份。