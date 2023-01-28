繼2022年中國高等院校畢業生規模首次突破千萬大關之後，2023年中國高校畢業生規模預計將再創新高。面對不斷攀升的高校畢業生規模，今年中國就業形勢如何？能否頂住就業壓力？中新社引述學者分析，要以經濟復甦增長帶動緩解高校畢業生就業壓力。同時，要提升大學生的數位化技能以適應未來的勞動力市場轉型，以增強大學畢業生的就業能力。

數據顯示，2022年中國高校畢業生規模預計達到1076萬，比2021年增長167萬人，規模和數量均創歷史新高。2022年大陸全國城鎮新增就業1206萬人，超額完成了1100萬人的年初預期目標。

另據多所中國高校近期陸續披露的畢業生就業報告顯示，2022年高校畢業生畢業去向落實率（指深造和就業畢業生數量佔畢業生總數的比例）保持穩定，不少高校畢業去向落實率在九成以上。

對外經濟貿易大學國家對外開放研究院副研究員陳建偉在接受中新社採訪時說，「2022年是不平凡的一年，中國宏觀經濟遭遇了多重衝擊，能超額完成就業目標實屬不易。」

陳建偉分析指出，從全球角度看，美國聯準會超預期加息導致全球資本市場動蕩和資本回流美國，歐美國家陷入滯脹泥淖，中國發展面臨外部市場需求收縮和不確定性的上升，外需拉動就業的能力下降。從國內發展態勢看，疫情形勢變化對宏觀經濟造成了干擾，服務業需求減弱，一定程度上抑制了服務業拉動就業的能力。

面對內外挑戰，中國推出了一系列強有力的措施穩定就業，突出做好高校畢業生等重點群體的就業工作，全力穩定就業大局，守住了不發生規模性失業的底線。

從2022年全年來看，中國總體失業率保持基本穩定，尤其是隨著穩經濟一攬子政策和接續政策落地顯效，近期就業形勢有所改善。12月份，全國城鎮調查失業率為5.5％，比11月份下降了0.2個百分點。

高校畢業生規模將再創新高

去年年底召開的大陸中央經濟工作會議強調，要落實落細就業優先政策，把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置。

強調高校畢業生就業有重要現實考量。官方人士近期透露，2023年中國高校畢業生規模將超過1150萬人，就業工作面臨就業總量壓力大和結構性矛盾突出雙重挑戰。

在陳建偉看來，當前高校畢業生就業結構性矛盾主要體現為：

一、短期供需時間點不匹配的矛盾。高校畢業生畢業時間集中，短期走向市場找工作的群體規模也比較大，而就業機會的創造需要經濟發展支撐，且存在時間滯後性，因此存在短期崗位供不應求的情況。

二、勞動力市場需求結構變化快與供給結構調整慢的矛盾。經濟結構轉型推動市場對畢業生需求的技能結構變化快，而高校畢業生專業結構和培養層次不直接取決於市場需求，因此會存在不同專業的畢業生面臨市場需求不均的情況。

三、高校畢業生的求職預期（包括對行業、地區和工資待遇的預期）相對穩定，受經濟發展和勞動力市場形勢變化的調整小，因此短期內一些畢業生難找到合適工作。

針對上述情況，陳建偉認為，要以經濟復甦增長帶動緩解高校畢業生就業壓力。同時，還需提升高等教育對經濟發展和產業結構轉型的適應性，增強大學畢業生的就業能力，尤其是要提升大學生的數位化技能以適應未來的勞動力市場轉型。

就業形勢有望總體改善

2023年，中國經濟整體好轉，有望為高校畢業生就業營造良好環境，緩解中國就業壓力。

陳建偉說，「從今年年初各地方兩會公佈的信息看，多個省份設定的經濟增長目標普遍維持在5％左右，表明了各地穩定發展經濟的決心，這對今年的就業工作是一大利好。」

中國國家統計局局長康義近期在新聞發佈會上也指出，隨著中國經濟的好轉，就業需求的擴大，崗位會相應增加，今年中國就業形勢有望總體改善。

一是隨著疫情防控優化措施逐步落實，生產生活秩序逐步回歸常態，企業生產經營也將逐步改善，將帶動用工需求逐步恢復擴大。

二是交通物流、居民出行增加，將帶動住宿、餐飲、旅遊等服務業恢復。服務業就業容量大，接觸性聚集性服務業恢復改善，有利於吸納更多就業。

三是各地區各部門持續強化就業優先政策，深入實施減負穩崗擴就業的措施，加大對重點群體，包括大學畢業生就業的幫扶，也將為就業穩定提供有力的保障。

四是新動能的快速發展也將持續創造更多新的工作崗位，將成為擴大就業、提升就業質量的重要推力。