冬天的低氣溫加上東北季風吹拂，經常將植栽變成了無生意，但卻有一種喬木偏偏能在這種寒冬中逆勢勝放、更展艷麗，就是喬木界紫葳科的「紅花風鈴木」；高雄市就有5處地方種有紅花風鈴木，包括中正路、和平路、高楠公路、水管路､翠亨南北路的自行車道。若想在寒冷的冬天拍下艷麗的網美照，都可以前往高雄市這5處拍攝。

紅花風鈴木是一種新熱帶界的樹種，西班牙人更將此樹種視為「國樹」；紅花風鈴木開花的季節有別於以往植栽，盛開時期多在寒冷的1至2月，並以鋪天蓋地的態勢，綻滿整樹花桃色的鈴鐺花球，看起來既豔麗又壯觀。

高雄市工務局表示，紅花風鈴木是紫葳科（Bignoniaceae）風鈴木屬（Tabebuia）的落葉喬木，夏日長葉並結成長形果莢，夏秋之際枝繁葉茂，冬季葉落盡僅剩枝枒。紅花風鈴木與洋紅風鈴木的型態相似容易使人混淆，所以工務局特別提供一個小撇步供市民朋友辨認，紅花風鈴木花色桃紅豔麗，葉片邊緣有鋸齒，開花時葉片落盡；洋紅風鈴木則是淡淡粉紅的花色，葉片全緣無鋸齒，樹葉在開花時也不會全數掉落。

高雄市養工處說明，基於適地適種原則，行道樹選用時應考量適應台灣南部氣候的各式樹種進行城市綠美化，原生熱帶美洲的紅花、黃金風鈴木，對於高雄風土適應力佳且花期穩定，開花時節相比初春展妍的櫻花也是毫不遜色。高雄街頭、公園、湖畔、綠地邊的風鈴木正感受即將到來的春神召喚，歡迎民眾新春賞花，體驗高雄特有的「風」潮，「鈴」聽百花綻放的聲音。