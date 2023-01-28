樂天桃猿備戰新球季，今天舉行開訓典禮，投手佈局也有初步規劃，第4位洋投洽談中，4名洋投中只有豪勁定位後援，其餘都是先發角色，本土先發部分總教練曾豪駒點名黃子鵬、曾仁和、翁瑋均、楊彬及新入團的陳鴻文，「鴻文加入讓我們多一個先發可以應用。」

桃猿先前公布續約去年奪下救援王的豪勁，新簽威達爾及霍爾，目前也與第4位洋投聯繫中，4人中會有3名新面孔，「其實霍爾去年就有在追蹤，今年剛好有機會可以網羅，對他們都不陌生。第4位洋投沈鈺傑那邊持續洽談中，也許這1、2週就會有進度。」

浦韋青透露，這位洋投擁有亞洲職棒資歷，但對中職而言是新面孔，沈鈺傑也補充新洋投為右投手，目前洋投來台順序為：威達爾、霍爾、豪勁。

本土投手部分教練團也有初步規劃，先發將以黃子鵬為首，搭配曾仁和、翁瑋均、楊彬及陳鴻文，左投陳冠宇新球季確定從牛棚出發。

曾豪駒認為，翁瑋均經過澳職洗禮後，面對打者較不容易浮躁，且看起來更有自信，「他剛回來後會讓他休息一下，但還是會維持一定的訓練量，目前已經確定安排他在2月25日對中華隊先發。」

接下來桃猿將在2月初赴石垣島與日職羅德隊進行2場交流賽，也安排不少自辦熱身賽，在3月中官辦熱身賽前有15場自辦熱身賽，盼能透過比賽讓球員吸取更多經驗。

曾總也點名幾名職棒新兵有望在季中拉上一軍，「第一階段重訓營十選手都很投入，陳佳樂、宋嘉翔季中或許有機會拉上一軍。」此外，他也期待楊晉豪、馬傑森能以競爭中線為目標，搶進開季27人名單內。