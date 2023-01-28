上季拿下101勝的「斧頭幫」勇士，儘管未能實現衛冕的目標，不過勇士依然堅信總教練史尼克（Brian Snitker）的執教功力，能讓球隊繼續保有爭冠實力，原本今年賽季將是史尼克的合約年，勇士選擇直接送上2年延長合約，若無意外史尼克將執教到2025年賽季。

史尼克從小聯盟體系開始教練生涯，已經在勇士服務超過40年，因此非常熟悉球團運作，2016年賽季尚未過半，史尼克接下岡札勒斯（Fredi Gonzalez）留下的爛攤子，成為勇士的新任總教練，2018年是史尼克帶隊的第2個完整賽季，拿下了爭冠等級的90勝佳績，隨後更是寫下國聯東區5連霸的紀錄。

在連續奪下5座國聯東區冠軍的這段期間，2021年賽季反而是勇士勝率最低的一年，也是10支季後賽球隊唯一不及90勝的隊伍，但不被外界看好的他們在季後賽連過釀酒人、道奇及太空人，拿下自從1995年後隊史首座世界大賽冠軍。

沒能複製2021年賽季的成功，勇士去年在分區系列賽遭到費城人斬落馬下，對於睽違19年再度突破單季三位數勝場的勇士，賽季結束的方式顯然並非預期，但勇士能在短時間內再度重回季後賽舞台，做為總舵手的史尼克功不可沒，在他執教的7個賽季中，勇士一共取得542勝451負的戰績，勝率來到54.6%，而勇士目前寫下連續5個賽季都能闖進季後賽，只輸給洋基（連6）、太空人（連6）及道奇（連10）。