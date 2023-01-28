紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）在短短15小時內降下75%夏季總降雨量，多地大淹水，甚至「水深及胸」，機場、高速公路都因為淹水關閉，奧克蘭政府昨（27）日宣布進入緊急狀態，目前已知洪水至少已造成2人死亡、2人失蹤。
綜合英國廣播公司（BBC）、《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報導，奧克蘭昨日下暴雨，在短短15小時內降下75%夏季總降雨量，全城大淹水，包括奧克蘭國際機場（Auckland International Airport）、國道1號（State Highway 1）都因大雨、淹水部分關閉，迫使奧克蘭市長布朗（Wayne Brown）昨晚宣布全市進入緊急狀態。
畫面顯示洪水淹進奧克蘭國際機場航廈內，機場淪為泳池，旅客行李泡在水中，機場隨即關閉，取消所有航班起降，機場也緊急疏散旅客。
另外畫面也顯示，部分地區淹水情形嚴重，水深及婦女的胸部，轎車慘遭滅頂，居民在大雨中抱著孩子、毛小孩涉水撤離。
目前已知洪水至少造成2人死亡、2人下落不明。
文章來源：Auckland weather, heavy rain, flooding: Up to four dead - state of emergency declared amid widespread damage
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。