紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）27日降下暴雨，導致部分地區大淹水，水深及胸。

紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）在短短15小時內降下75%夏季總降雨量，多地大淹水，甚至「水深及胸」，機場、高速公路都因為淹水關閉，奧克蘭政府昨（27）日宣布進入緊急狀態，目前已知洪水至少已造成2人死亡、2人失蹤。

綜合英國廣播公司（BBC）、《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報導，奧克蘭昨日下暴雨，在短短15小時內降下75%夏季總降雨量，全城大淹水，包括奧克蘭國際機場（Auckland International Airport）、國道1號（State Highway 1）都因大雨、淹水部分關閉，迫使奧克蘭市長布朗（Wayne Brown）昨晚宣布全市進入緊急狀態。

奧克蘭國際機場（Auckland International Airport）因暴雨淹成泳池。

畫面顯示洪水淹進奧克蘭國際機場航廈內，機場淪為泳池，旅客行李泡在水中，機場隨即關閉，取消所有航班起降，機場也緊急疏散旅客。

另外畫面也顯示，部分地區淹水情形嚴重，水深及婦女的胸部，轎車慘遭滅頂，居民在大雨中抱著孩子、毛小孩涉水撤離。

紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）因暴雨大淹水，進入緊急狀態。

目前已知洪水至少造成2人死亡、2人下落不明。